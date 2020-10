24.10.2020, PP Unterfranken



Schwerer Verkehrsunfall auf der A7 – 22-Jähriger lebensgefährlich verletzt

ELFERSHAUSEN, LKR. BAD KISSINGEN. Am Freitagabend ist es auf der A7 zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Ein 22 Jahre alter Pkw-Fahrer geriet mit seinem Nissan unter einen Lkw und wurde lebensgefährlich verletzt. Der Mann befindet sich zur Behandlung in einer Klinik. Zur Unterstützung der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck war auch ein Sachverständiger vor Ort.

Gegen 22.15 Uhr hatte sich ersten Ermittlungen zur Folge der Unfall auf der A 7 in Fahrtrichtung Kassel auf der Höhe von Elfershausen ereignet. Ein Audi und ein Nissan hatten zunächst einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw überholt. Nach dem Überholvorgang kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Dadurch geriet der Nissan ins Schleudern und fuhr unter das Heck eines in der Zufahrt zu einem Parkplatz geparkten Lkw. Der 22-jährige Nissan-Fahrer wurde dabei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Er zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.



Da der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt ist, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt noch in der Nacht ein Sachverständiger hinzugezogen. Im Einsatz waren neben der Polizei auch ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehren aus Wülfershausen, Niederwerrn und Schweinfurt sowie die Autobahnmeisterei Oberthulba. Die A7 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Kassel für mehrere Stunden voll gesperrt bleiben.

Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck bittet den Autofahrer, der beim Überholvorgang der beiden Fahrzeuge hinter diesen gefahren ist, sich als Zeuge zu melden. Ebenso möge sich der Fahrer eines Gespannes, das zum Unfallzeitpunkt ebenfalls in der Zufahrt zum Parkplatz geparkt war, mit der VPI Schweinfurt-Werneck unter Tel. 09722/9444-130 in Verbindung setzen.