23.10.2020, PP Unterfranken



Auf frischer Tat ertappt - Wohnungsinhaberin schlägt Eindringling in die Flucht

ZELL AM MAIN, LKR. WÜRZBURG. Am Donnerstagmittag ist ein Unbekannter durch eine offenbar unversperrte Tür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Der Mann wurde von der Wohnungsinhaberin auf frischer Tat ertappt. Daraufhin türmte er nach draußen und setzte seine Flucht in unbekannte Richtung fort.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 12.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Nordstraße. Genstände wurden aus den Wohnräumen nach bisherigen Erkenntnissen offenbar nicht entwendet. Was die Zielrichtung des Täters war, ist daher noch unklar.

Es liegt folgende Täterbeschreibung vor:

Männlich, etwa 20 Jahre alt

Ca. 170 cm groß und schlank

Bekleidet mit hellgrauem knielangen Mantel, dunkle enge Hose, Sportschuhe, und Sportkappe

Trug grüne Maske und schmutzige weiße Textilhandschuhe

Wer am Donnerstagmittag etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Fall in Zusammenhang stehen könnte oder wer sonst sachdienliche Hinweise gebe kann, die zur Fallaufklärung oder zur Identifizierung des Täters beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.