62-Jähriger vermisst – Polizei bittet um Hinweise

SCHONUNGEN, LKR. SCHWEINFURT UND THERES, LKR. HASSBERGE. Seit Donnerstagnachmittag wird ein 62-Jähriger aus Schonungen vermisst. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass ihm etwas zugestoßen ist. Hinweise auf eine Straftat liegen allerdings nicht vor.



Foto: Polizei

Nach aktuellem Kenntnisstand verließ der 62-jährige Udo Leipold am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, sein Wohnanwesen in Schonungen, um mit seinem Wohnmobil nach Donnersdorf zu fahren. Nachdem er bis in die Abendstunden nicht mehr nach Hause zurückgekehrt war, alarmierten Angehörige die Polizei.



Diese leitete unverzüglich Überprüfungen, Ermittlungen und eine Suchaktion ein, bei der auch ein Polizeihubschrauber und Polizeidiensthunde zum Einsatz kamen. Letztlich konnte das Wohnmobil noch am Abend am Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle der A70 bei Theres festgestellt werden. Von dem Vermissten fehlte jede Spur.



Der Polizei liegt folgende Personenbeschreibung vor:



Ca. 185 Zentimeter groß, schlanke Figur, bekleidet mit Jeans, weißem T-Shirt und schwarzen Sportschuhen der Marke „Salomon“.

Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet dringend um Hinweise. Wer Udo Leipold seit Donnerstagnachmittag gesehen hat oder Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 09521/927-0 in Haßfurt, über Notruf 110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.