22.10.2020, PP Unterfranken



Gartenlaube brennt aus

SCHONUNGEN, LKR. SCHWEINFURT. Im Ortsteil Marktsteinach ist am frühen Donnerstagabend eine Gartenlaube ausgebrannt. Zur Ursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Der Sachschaden dürfte im Bereich einiger zehntausend Euro liegen.

Gegen 18.20 Uhr wurden die örtlichen freiwilligen Feuerwehren aufgrund starker Rauchentwicklung in die Untere Weinbergsleite alarmiert. Neben Streifen der Polizeiinspektion Schweinfurt waren die Einsatzkräfte rasch am Brandort in dem dortigen Waldstück. Die Feuerwehr hatte die Flammen in der Folge schnell im Griff.



Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einige zehntausend Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Ursache für das Feuer dauern an.