Drei Leichtverletzte bei Wohnungsbrand - defekte Lampe offenbar ursächlich

GOCHSHEIM, LKR. SCHWEINFURT. In einem Mehrfamilienhaus im Steinweg ist es am Mittwochabend zu einem Wohnungsbrand gekommen. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt und es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von 20.000 Euro.

Gegen 21.40 Uhr schaute eine Mittfünfzigerin gerade „fern“, als sie plötzlich Flammen aus ihrem Wohn-/Esszimmer wahrnahm. Sofort versuchte die Frau mittels einer Decke die Flammen zu ersticken, was jedoch nicht von Erfolg gekrönt war. Daraufhin verständigte sie ihre Nachbarn. Diese konnte das Feuer bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Feuerwehr größtenteils löschen. Die Floriansjünger kümmerten sich hernach um die Nachlöscharbeiten und eine anschließende Lüftung der verrauchten beziehungsweise verrußten Wohnung.



Auf Grund der fortgeschrittenen Rauchentwicklung mussten zwei weitere Nachbarn über ihren Balkon von der Feuerwehr nach unten „gerettet“ werden. Dabei erlitten die beiden Personen eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie sowie die Wohnungsinhaberin, die Verbrennungen sowie ein Inhalationstrauma davongetragen hat, wurden vom Rettungsdienst in ein Schweinfurter Krankenhaus abtransportiert.



Brandursächlich dürfte nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt an einer Lampe gewesen sein.