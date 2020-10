22.10.2020, PP Unterfranken



28-Jähriger an Straßenbahnhaltestelle niedergeschlagen und verletzt - Kripo bittet um Zeugenhinweise

WÜRZBURG. Nach einer Mitteilung über eine Auseinandersetzung hat die Würzburger Polizei am vergangenen Samstagabend an einer Straßenbahnhaltestelle eine Person mit einer Kopfverletzung angetroffen. Es ist bislang noch unbekannt, wer dem Mann die Verletzung zugefügt hat. Um den Fall aufzuklären zu können, hofft die Kripo Würzburg nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen.

Kurz nach 21.30 Uhr trafen Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt auf den 28-Jährigen, der an der Straßenbahnhaltestelle „Steinbachtal“ in der Mergentheimer Straße Ecke Waldkugelweg auf dem Boden lag und nicht mehr selbständig aufstehen konnte. Vor Ort befanden sich weitere Personen, die zum Teil nicht unerheblich alkoholisiert waren. Die Stimmung unter den Anwesenden war durchweg friedlich. Dennoch konnte zunächst nicht geklärt werden, wie die Verletzung des Mannes zustande gekommen war.



Der 28-Jährige kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Würzburger Krankenhaus. Erst später wurde bekannt, dass seine Verletzung am Kopf offenbar schwerwiegender ist als zunächst vermutet. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen in dem Fall, die wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung geführt werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Geschädigte im Rahmen eines Streits von einem Unbekannten niedergeschlagen wurde. Offenbar zog er sich bei dem Sturz die Kopfverletzung zu. Das Krankenhaus konnte der Mann inzwischen wieder verlassen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird ein Autofahrer dringend als Zeuge gesucht, der mit seinem Pkw zur Tatzeit auf Höhe der Haltestelle gestanden haben und durch Hupen auf sich aufmerksam gemacht haben soll. Hinweise werden unter Tel. 0931/457-1732 entgegengenommen.