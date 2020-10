20.10.2020, PP Unterfranken



Vermeintliche Giftköder - Polizei gibt Entwarnung

KÜRNACH, LKR. WÜRZBURG. An einem Waldstück am Flurweg zwischen der Straße am Trieb in Richtung Geißbühl wurden zwischen Freitag und Samstag letzter Woche von Hundebesitzern mehrere ausgelegt Fleischstücke aufgefunden.

Am Montag, den 19.10.2020, wurde unseren Kollegen der Diensthundeführer Würzburg abgelagertes Fleisch im Bereich Kürnach mitgeteilt. Entgegen der Annahme, es könnte sich hierbei um Giftköder handeln, konnten die Kollegen ca. 3 Kg verdorbenes Rindfleisch auffinden. Diese waren in Steakscheiben und Bratenstücke unterschiedlicher Größe geschnitten und wurden vermutlich illegal entsorgt.