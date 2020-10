17.10.2020, PP Unterfranken



Nach schwerem Verkehrsunfall Fahrzeuginsassen zunächst vermisst - Hubschraubereinsatz erforderlich

HELMSTADT, LKR. WÜRZBURG. Am vergangenen Freitag ereignete sich auf der A3 bei Helmstadt in Fahrtrichtung Nürnberg ein Verkehrsunfall. Als die Beamten der Autobahnpolizei an der Unfallstelle eintrafen, fanden sie das verunfallte Fahrzeug verlassen vor und lösten eine großangelegte Suchaktion nach den Fahrzeuginsassen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers aus.



Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge befuhr gegen 21:25 Uhr ein blauer Audi A3 aus dem Zulassungsbezirk Lauf (LAU) die A3 in Fahrtrichtung Nürnberg. Nachdem der Audi zwei Pkw auf der rechten Seite überholt hatte, kollidierte er mit dem Heck eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzuges.



Die Wucht des Aufpralles war so massiv, dass es zu einer starken Rauchentwicklung kam und Fahrzeugteile sich über die gesamte Fahrbahnbreite verteilten. An vier nachfolgenden Fahrzeugen entstanden durch diese Trümmerteile Sachschäden.



Nachdem die Autobahnpolizisten an der Unfallstelle eingetroffen waren, konnte niemand der anwesenden Personen Angaben über den Verbleib der Fahrzeuginsassen des Audis machen. Aufgrund des Schadensbildes musste davon ausgegangen werden, dass die Fahrzeuginsassen möglicherweise verletzt und orientierungslos herumirrten.



Aus diesem Grund wurde mit einem Großaufgebot an Rettungskräften, bestehend aus Polizei, den Feuerwehren aus Wüstenzell, Neubrunn, Bettingen und Wertheim sowie einer Rettungshundestaffel, nach den Fahrzeuginsassen des Audis gesucht. Zusätzlich forderte die Polizei einen Hubschrauber an, der mit seinem technischem Equipment die Suche aus der Luft unterstützte.



Erst gegen 23:15 Uhr konnte in Helmstadt eine Person aufgefunden werden, welche dem Sachstand nach zum Unfallzeitpunkt in dem Audi gesessen war. Glücklicherweise war diese Person nur leicht verletzt und der einzige Insasse im Audi gewesen. Jedoch stellten die Beamten bei dem Mann aus Offenbach Alkoholgeruch fest.



Gegen den 35 Jährigen wurden, aufgrund verschiedenster im Raum stehender Straftaten, Ermittlungen eingeleitet.



Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried suchen diesbezüglich nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 09302/910-0 entgegen genommen.