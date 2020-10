17.10.2020, PP Unterfranken



Lkw Unfall auf der A 3 - Sattelzug fährt auf Stauende auf

SCHLÜSSELFELD, LKR. BAMBERG. Am frühen Freitagmorgen ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 3, bei dem zum Glück niemand lebensgefährlich verletzt wurde. Wie so oft fuhr dabei ein Sattelzug auf das Stauende auf, das sich auf Höhe Schlüsselfeld in Fahrtrichtung Nürnberg gebildet hatte. Aufgrund des Trümmerfelds und ausgelaufener Betriebsstoffe musste die A 3 für mehrere Stunden gesperrt werden.

Gegen 05.00 Uhr fuhr der 47-jährige Fahrer eines Sattelzugs auf der A 3 in Richtung Nürnberg. Auf Höhe Schlüsselfeld übersah er dann, aus bislang unbekannter Ursache, das Stauende, dass sich zwischen den Anschlussstellen Schlüsselfeld und Höchstadt gebildet hatte. Er fuhr nahezu ungebremst auf einen stehenden Sattelzug auf und schob diesen auf einen weiteren. Der Fahrer wurde dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt, konnte sich jedoch dann selbst befreien. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Bamberger Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen sind zum Glück nicht lebensbedrohlich. Die beiden anderen Lkw-Fahrer blieben unverletzt.



Durch das umfangreiche Trümmerfeld, das sich auf der Fahrbahn gebildet hatte und die ausgelaufenen Betriebsstoffe durch geplatzte Motoren, musste die A 3 in Richtung Nürnberg für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.



Feuerwehren und Rettungsdienste waren mit sehr hohen Personalaufwand im Einsatz.