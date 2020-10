16.10.2020, PP Unterfranken



Einbruchsversuch in Gaststätte - Täter gelangt nicht ins Innere - Kripo bittet um Zeugenhinweise

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Unbekannter offenbar versucht, in die Räumlichkeiten einer Pizzeria einzubrechen. Der Täter scheiterte jedoch und gelangte nicht ins Innere. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 20.00 Uhr, und Donnerstagvormittag, 10.30 Uhr, hatte der Täter offenbar versucht, die Türe der Pizzeria in der Rottenberger Straße gewaltsam zu öffnen. Auch an den Fenstern und der Eingangstür des angrenzenden Schießstandes wurden Werkzeugspuren festgestellt, die aller Wahrscheinlichkeit nach vom selben Täter verursacht worden waren. In welche Richtung er nach seinem Einbruchsversuch flüchtete, ist bislang noch unbekannt. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Wer im fraglichen Zeitraum in Tatortnähe etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruchsversuch in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.