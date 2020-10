15.10.2020, PP Unterfranken



Falsche Polizeibeamte halten Autofahrer mit Blaulicht auf der Autobahn an

THEILHEIM, LKR. WÜRZBURG. Eine wohl ausgesprochen ungewöhnliche Polizeikontrolle erlebte am frühen Dienstagmorgen ein 29-Jähriger auf der A 3. Ein 17-Jähriger spielte dem Sachstand nach mit einer Freundin Polizei und lotste einen Ford-Fahrer mit eingeschaltetem Blaulicht auf den Parkplatz Sandgraben Süd und wollte ihn dort einer Kontrolle unterziehen. Der 29-Jährige durchschaute jedoch sofort das falsche Spiel, woraufhin das Paar flüchtete.

Anfänglich ging der Fahrer eines Ford Galaxys wohl von einer gewöhnlichen Polizeikontrolle aus, als gegen 01:35 Uhr ein vor ihm fahrender BMW ein Blaulicht auf dem Dach und in der Heckscheibe einschaltete und ihn auf den nächsten Parkplatz lotste. Die vermeintlichen Polizeibeamten stiegen aus, zeigten kurz eine scheckkartengroße Karte und forderten von dem 29-Jährigen Führerschein und Ausweis. Da es dem Fahrer merkwürdig vorkam, dass die in zivil gekleideten Polizisten das Foto ihrer angeblichen Dienstausweise mit dem Finger abgedeckt hatten, konfrontierte er den 17-Jährigen und seine Freundin sofort damit, dass sie keine echten Polizisten sind. Daraufhin ergriff das Paar die Flucht und fuhr mit dem BMW auf der A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg weg.



Eine sofort nach bekannt werden des Vorfalls eingeleitete Fahndung führte anfänglich nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen erlangten die Ermittler der Verkehrspolizei Hinweise auf einen 17-Jährigen aus dem Raum Forchheim, der bereits in der Vergangenheit mit ähnlichen Delikten in Erscheinung getreten war. Eine noch am selben Tag von der Polizei in Oberfranken durchgeführte richterlich angeordnete Durchsuchung erhärtete den Tatverdacht gegen den Jugendlichen und seine Begleiterin.

Zur lückenlosen Aufklärung der Tat setzt die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried auch auf Zeugenhinweise und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat die Anhaltung auf der A 3 gegen 01:35 Uhr oder die anschließende „Kontrolle“ auf dem Parkplatz Sandgraben Süd beobachtet?

Kam es unter Umständen in der Nacht zu weiteren Anhaltungen auf der Autobahn?

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried unter Tel. 09302/9100 entgegen.

Audiodatei