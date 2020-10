14.10.2020, PP Unterfranken



Pkw-Fahrer innerorts mit 106 km/h „geblitzt“

MÜNNERSTADT, LKR. BAD KISSINGEN. Am Morgen des gestrigen Dienstags führte die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck in der Rhönstraße in Münnerstadt eine mehrstündige Geschwindigkeitsmessung durch.

Hierbei stach ein Fahrer besonders heraus der bei erlaubten 50 km/h mit 106 km/h gemessen wurde. Auf ihn kommen nun ein Bußgeld i.H.v. 280,- €, ein zweimonatiges Fahrverbot, sowie zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei zu.