13.10.2020, PP Unterfranken



Zivilcourage zahlt sich aus - Passant stellt Flüchtigen - Bargeld überreicht

WÜRZBURG. Die Dienststellenleitung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt überreichte am Montag, den 12. Oktober 2020, einem couragierten Bürger für seine vorbildliche Zivilcourage eine Geldzuwendung in Höhe von 100 Euro. Dieser sorgte durch sein Einschreiten dafür, dass ein betrunkener Unfallbeteiligter auf der Flucht gestellt und an die Polizei übergeben werden konnte.



Quelle: Polizei

Am 27. August 2020 wurde eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern gerufen. Es bestand zudem der Verdacht, dass einer der beiden Unfallbeteiligten unter dem Einfluss von Alkohol stand. Noch vor Eintreffen der Polizeistreife flüchtete dieser mit seinem Fahrrad von der Unfallstelle. Auf den Vorfall aufmerksam geworden, reagierte Herr R., welcher sich zu dieser Zeit in seiner Mittagspause und auf dem Rückweg zu seiner Arbeitsstätte befand, geistesgegenwärtig. Er nahm die Verfolgung des Flüchtigen auf und hielt ihn fest. Hierbei kamen beide Männer zu Fall, wodurch die Hose des Einschreitenden beschädigt wurde und er sich eine Schürfwunde am Knie zuzog. Weiterhin hielt Herr R. den Mann, mit Hilfe weiterer hinzugeeilter Passanten, bis zum Eintreffen der Polizeistreife fest, sodass die Identität des Unfallbeteiligten festgestellt werden konnte. Gegen diesen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol eingeleitet.



Im Rahmen einer kleinen Feierstunde schilderte Herr R. von den Erfahrungen seiner außergewöhnlichen Mittagspause. Im Gespräch erläuterte er, dass er den Unfall selbst nicht wahrgenommen hatte, jedoch durch die Hilferufe auf das Geschehen aufmerksam wurde. „In dem Moment denkst du nicht darüber nach - du handelst“ schildert er das Geschehene.



Herr Leitender Polizeidirekter Matthias Weber sowie Herr Polizeioberrat Florian Koch lobten die herausragende Zivilcourage und hoben in dem Gespräch hervor, dass Herr R. durch sein couragiertes Eingreifen als Vorbild vorangegangen sei. Beide bedankten sich im Namen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ausdrücklich für das umsichtige Handeln. In diesem Zusammenhang wurde ihm für seinen erlittenen Schaden an der Hose eine Zahlungszuwendung in Höhe von 100 Euro überreicht. Herr R. bedankte sich und äußerte spontan, das Geld spenden zu wollen.