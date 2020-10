12.10.2020, PP Unterfranken



Einbruch in Elektro-Fachmarkt - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in einen Elektro-Fachmarkt eingebrochen. Sie entwendeten zahlreiche Smartphones und entkamen mit ihrer Beute unerkannt. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg bittet um Hinweise von Personen, die möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben.

Nach vorliegenden Ermittlungserkenntnissen waren es mindestens zwei Täter, die am frühen Montagmorgen, gegen 02.00 Uhr, gewaltsam in den Elektro-Fachmarkt in der Goethestraße eingedrungen waren. Nur wenige Minuten später flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Sie hinterließen einen Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2.000 Euro belaufen dürfte. Der Wert des Diebesguts ist noch unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen.



Die Obernburger Polizei fahndete in der Nacht mit zahlreichen Streifenbesatzungen nach den flüchtigen Tätern und wurde dabei auch von den Operativen Ergänzungsdiensten Aschaffenburg unterstützt. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall werden von der Kriminalpolizei Aschaffenburg geführt.

Bei der Aufklärung der Tat hofft die Polizei nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in der Nacht zum Montag im Umfeld des Elektro-Fachmarktes in der Goethestraße verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug festgestellt?

Wer hat gegen 02.00 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat die Täter möglicherweise beim Verladen des Diebesguts in ein Fahrzeug beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.