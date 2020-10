10.10.2020, PP Unterfranken



Nach Einbruch in Friseursalon - Kriminalpolizei sucht Zeugen

WÜRZBURG / GROMBÜHL. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein Friseursalon das Ziel eines Einbruchs geworden. Die Kriminalpolizei Würzburg hofft im Rahmen ihrer Ermittlungen nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Sachstand ereignete sich der Einbruch in das Geschäft in der Brücknerstraße zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Freitag, 07:00 Uhr. Die unbekannten Täter versuchten über ein Fenster gewaltsam in die Räumlichkeiten zu gelangen, ließen jedoch von ihrem Vorhaben ab. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Zeugen, denen in der Nacht im Bereich der Brücknerstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.