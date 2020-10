09.10.2020, PP Unterfranken



Schwerer Verkehrsunfall auf der A 70 – Motorradfahrer schwer verletzt

ELTMANN, LKR. HASSBERGE. Bei einem schweren Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck.

Am Donnerstagabend, gegen 23.00 Uhr, kam es im Tunnel „Schwarzer Berg“ zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr der Motorradfahrer die A 70 in Fahrtrichtung Bamberg und fuhr beim Überholen eines Pkw auf einen weiteren Pkw auf und kam dabei zu Sturz. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen. Die beiden Fahrzeuge wurden vor Ort sichergestellt.



Die A 70 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Bamberg komplett gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck wurde hierbei durch die Autobahnmeisterei unterstützt.