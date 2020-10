08.10.2020, PP Unterfranken



Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt - Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehl

Gemeinsame Presseerklärung des PP Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 08.10.2020



WÜRZBURG/INNENSTADT. Zwei aufmerksame Männer beobachteten am Mittwochnachmittag einen Fahrraddieb, der am Barbarossaplatz versuchte ein Fahrrad zu stehlen. Eine Zivilstreife der Operativen Ergänzungsdienste konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg führte die Polizei den Mann dem Ermittlungsrichter vor, welcher einen Haftbefehl erließ.

Gegen 15:15 Uhr stellte eine Würzburgerin ihr Fahrrad im Bereich des Barbarossaplatzes ab. Dort sicherte sie es zwischen Reifen und Rahmen mit einem Fahrradschloss. Ein zunächst unbekannter Mann hob kurze Zeit später das Fahrrad hoch und trug es anschließend davon. Zwei aufmerksame Angestellte eines Imbissladens beobachteten den Vorfall und sprachen den Mann an. Daraufhin versuchte er zu flüchten, konnte aber im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch Polizeibeamte der Operativen Ergänzungsdienste Würzburg in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden.



Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten bei dem 42-Jährigen weiteres Diebesgut sicher, weshalb er zur weiteren Abklärung zur Polizeidienststelle gebracht wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg führte die Polizei den Wohnsitzlosen am Donnerstagmorgen dem Ermittlungsrichter vor, der gegen den 42-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls in zwei Fällen Haftbefehl erließ. Im Anschluss kam der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt.