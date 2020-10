01.10.2020, PP Unterfranken



Kleintransporter erfasst Fußgängerin - 72-jährige Frau lebensgefährlich verletzt

GIEBELSTADT, OT EUERHAUSEN, LKR. WÜRZBURG. Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag ist eine 72-jährige Fußgängerin lebensgefährlich verletzt worden. Diese wurde aus noch ungeklärter Ursache auf dem Gehweg von einem Kleintransporter erfasst. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Ochsenfurt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 33-Jähriger am Donnerstagnachmittag, gegen 14:55 Uhr, mit seinem Kleintransporter die Julius-Echter-Straße. Aus noch ungeklärter Ursache erfasste der Mann mit seinem Fahrzeug die 72-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg.



Die Seniorin erlitt durch den Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst und einen Notarzt erstversorgt. Im Anschluss wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus geflogen.



Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Ochsenfurt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die Beamten an der Unfallstelle auch durch einen Sachverständigen unterstützt.



Die Julius-Echter-Straße (Bundesstraße 19) ist aktuell (16:30 Uhr) vollgesperrt. Die Absperrmaßnahmen werden noch für die Dauer der Unfallaufnahme andauern.

Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachten konnten, werden gebeten sich unter 09331/8741-0 bei der Ochsenfurter Polizei zu melden.

Nachtrag 18:00 Uhr:

Die 72-jährige Fußgängerin ist im Krankenhaus tragischerweise in Folge ihrer lebensgefährlichen Verletzungen verstorben.