01.10.2020, PP Unterfranken



Diebstahlserie an Skateanlagen geklärt

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt vom 01.10.2020 - Bereich Main-Rhön



STADT UND LKR. SCHWEINFURT. Rund 50 Straftaten, die sich über die Sommermonate hinweg an unterschiedlichen Skateparks ereignet hatten, konnten nach intensiven Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Schweinfurt aufgeklärt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Haupttäter dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Seit Juni dieses Jahres verzeichnete die Polizeiinspektion Schweinfurt eine Häufung von Diebstahlsdelikten an den Skateparks in Schweinfurt und Schwebheim. Hierbei wurde insbesondere Unterhaltungselektronik wie Musikboxen, Kopfhörer oder Handys entwendet. Mitunter kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen.



Die eigens bei der Polizeiinspektion Schweinfurt eingerichtete Ermittlungskommission „Skater“ führte seither intensive Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt durch. Unter anderem wurden durch die Staatsanwaltschaft acht Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt. Diese wurden bereits im August mit rund 70 Einsatzkräften der Polizei- und Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt sowie mit Beamten der Bereitschaftspolizei Würzburg vollzogen. Neben zahlreichem Diebesgut konnten hierbei auch Erkenntnisse zu Absatzwegen und zu anderen Straftaten, unter anderem zu Gewaltdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz erlangt werden.



In der Gesamtbetrachtung wurden gegen 19 Tatverdächtige Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es handelt sich überwiegend um Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren. Gegen die beiden zur Tatzeit 14- und 16-jährigen Haupttatverdächtigen hat die Staatsanwaltschaft Schweinfurt Haftbefehle wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung beantragt. Am Freitag der vergangenen Woche ordnete das Amtsgericht gegen den Jüngeren die einstweilige Unterbringung in einem Heim der Jugendhilfe an. Gegen den Älteren wurde am Montag Untersuchungshaftbefehl erlassen, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.



Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Straftaten noch nicht polizeilich bekannt wurden, wendet sich die Ermittlungskommission auch an die Bevölkerung.

Geschädigte Personen, denen in den Sommermonaten an den Skateanlagen in Schweinfurt oder Schwebheim ebenfalls Gegenstände entwendet oder die dort Opfer von etwaigen Gewalttaten wurden und bislang noch keine Anzeige bei der Polizei erstattet haben, werden gebeten, sich mit der Ermittlungskommission „Skater“ bei der Polizeiinspektion Schweinfurt, unter Tel. 09721/202-0 in Verbindung zu setzen.