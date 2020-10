01.10.2020, PP Unterfranken



Illegal Hundewelpen und Katzen verkauft

SCHWEINFURT. Am Mittwoch, gegen 01.30 Uhr, kontrollierte eine Streife einen ukrainischen VV Sharan. Dessen 43-jähriger Fahrer und sein 57-jähriger Beifahrer hatten im Kofferraum mehrere Tiertransportboxen verstaut.

Zwei Junghunde, eine französische Bulldoge und ein Maltipoo befanden sich noch in einer Transportbox. Es konnte ermittelt werden, dass den beiden Insassen aufgetragen wurde verschiedene Tiere wie Hunde und Katzen, die zuvor über eine internationale Website verkauft wurden, an mehrere Leute auszuliefern.



Die hygienischen Bedingungen im Fahrzeug waren besorgniserregend, unter anderem waren die Käfige mit Exkrementen verunreinigt. Bei der Durchsicht der mitgeführten Papiere für die Hunde wurden eindeutige Fälschungsmerkmale erkannt, weshalb von einem illegalen Hundehandel ausgegangen werden muss. Etwaige Erlaubnisse zum Transport oder Verkauf, sowie Impfzeugnisse lagen erst gar nicht vor.



Aufgrund dessen wurde die Staatsanwaltschaft Schweinfurt kontaktiert. Diese ordnete eine Sicherheitsleistung bei beiden Beschuldigten an. Die im Auto befindlichen Hunde wurden in Obhut genommen und einem Tierheim übergeben. Die beiden Männer erwartet nun ein Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz.