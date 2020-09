25.09.2020, PP Unterfranken



Kriminalpolizei stellt 2,3 Kilogramm Marihuana sicher - 20-Jähriger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg vom 25.09.2020 - Bereich Main-Rhön



HASSFURT, LKR. HASSBERGE. Im Laufe des Dienstagabends gelang der Schweinfurter Kriminalpolizei bei einer Wohnungsdurchsuchung die Sicherstellung von 2,3 Kilogramm Marihuana, 120 Gramm Haschisch und weiteren geringen Mengen Betäubungsmitteln. Gegen den 20-jährigen Wohnungsinhaber wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg durch den Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg am 24.09.2020 Haftbefehl erlassen.

Am Dienstagabend erlangte die Schweinfurter Kriminalpolizei im Rahmen anderweitiger Ermittlungen Hinweise auf einen 20-Jährigen aus dem Raum Haßfurt, der einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betreiben soll. Über die Staatsanwaltschaft Bamberg wurde noch am Abend ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes im Raum Haßfurt erwirkt.



Der 20-jährige Tatverdächtige konnte gegen 00:30 Uhr vor seinem Wohnanwesen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung konnten 1,3 Kilogramm Marihuana, 120 Gramm Haschisch, geringe Mengen MDMA und LSD sowie eine Vielzahl von Utensilien, die auf einen Handel hindeuten, sichergestellt werden.



Im Verlauf der Durchsuchung ergaben sich zudem Hinweise auf eine Marihuana-Plantage des Mannes im Bereich Haßfurt. Nachdem der 20-Jährige die Einsatzkräfte zu der Örtlichkeit geführt hatte, konnte dort ein weiteres Kilogramm Marihuana abgeerntet und sichergestellt werden.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg ordnete der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg am Donnerstagvormittag auf Grund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.