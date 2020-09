24.09.2020, PP Unterfranken



Nach tödlichem Verkehrsunfall auf A3 - Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der A3 am Mittwochmittag dauerte die Vollsperrung der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt noch bis 01:00 Uhr an. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach bittet um Hinweise von möglichen Unfallzeugen.

Wie bereits berichtet, ist es am Mittwoch gegen 12:30 Uhr zu einem folgenschweren Unfall auf der A3 gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache übersah ein Lkw-Fahrer auf Höhe Altfeld das dortige Stauende und fuhr auf einen stehenden Lkw auf. Die beiden Fahrzeuge und auch die neben der Autobahn befindliche Lärmschutzwand fingen durch den Zusammenstoß sofort Feuer. Für den Fahrer des Lkws kam tragischerweise jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.



Die A3 musste in Fahrtrichtung Frankfurt für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt werden. Die Autobahn konnte erst um 01:00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.



Der Sachbearbeiter der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach, der bei der Unfallaufnahme auch durch einen Sachverständigen unterstützt worden ist, hofft nun auch um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die den Verkehrsunfall unmittelbar beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2411 zu melden.

