23.09.2020, PP Unterfranken



Unterfränkische Polizei auf der Unterfrankenmesse vertreten - Erste Messe unter Corona-Auflagen

SCHWEINFURT. Mit einem eigenen Stand präsentiert sich die unterfränkische Polizei auf der Unterfrankenmesse auf dem Volksfestplatz. Die Präventionsspezialisten und unsere Einstellungsberater sind - natürlich unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften - für die Besucher da und geben wertvolle Tipps.

Wer Fragen rund um das Thema Einbruchschutz hat und sich informieren will oder sich für den Einstieg in den Polizeiberuf interessiert, ist am Stand des Polizeipräsidiums Unterfranken bei der Unterfrankenmesse vom 26.09.2020 bis 04.10.2020 genau richtig.



Neben kriminalpolizeilicher Präventionsberatung und Nachwuchswerbung der Bayerischen Polizei wird am 01.10.2020 auch das Drogenpräventionsprojekt „Flashback“ von erfahrenen und kompetenten Ansprechpartnern vorgestellt.



Am Nachmittag des 01.10.2020 wird auch unser Polizeipräsident, Herr Gerhard Kallert, an unserem Stand zugegen sein und den Besuchern Rede und Antwort stehen.



Das Polizeipräsidium Unterfranken, wie auch die unterstützenden Dienststellen aus dem Bereich Schweinfurt, freuen sich auf Ihren Besuch!