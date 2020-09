18.09.2020, PP Unterfranken



Falsches Gewinnversprechen am Telefon – Polizei rät zur Vorsicht!

OBERTHULBA, LKR. BAD KISSINGEN. Am Mittwochnachmittag ist eine Seniorin Betrügern aufgesessen. Die Unbekannten hatten der Frau einen Gewinn von mehreren tausend Euro versprochen, für den sie als Sicherheit zunächst selbst Geld zahlen sollte. Die Dame übermittelte mehrere hundert Euro in Form von Gutschein-Codes bevor sie bemerkte, dass sie auf eine Betrugsmasche herein gefallen war.

Die Geschädigte hatte gegen 13.30 Uhr einen Anruf erhalten und ihr wurde ein angeblicher Gewinn von bis zu 74.000 Euro in Aussicht gestellt. Obwohl die Dame an keinem Gewinnspiel teilgenommen hatte, ließ sie sich darauf ein, in eine Art Vorleistung zu gehen und übermittelte am Telefon Gutschein-Codes eines Online-Händlers im Wert von mehreren hundert Euro an den unbekannten Anrufer. Einen Gewinn hat die Frau natürlich nicht erhalten. Sie meldete sich bei der Hammelburger Polizei, um den Betrugsfall anzuzeigen. Die Kripo Schweinfurt hat den Fall mittlerweile übernommen und ermittelt gegen die unbekannten Täter.

Niemand sollte Scheu haben, bei derartigen verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei zu verständigen. Jeder Hinweis wird dankbar entgegengenommen. Darüber hinaus rät das Polizeipräsidium Unterfranken: