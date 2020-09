17.09.2020, PP Unterfranken



Nach sexuellem Übergriff – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt vom 17.09.2020

Gegen 08:30 Uhr wurde die Polizei Bad Kissingen über einen mutmaßlichen sexuellen Übergriff in Oerlenbach informiert. Eine 31-Jährige lernte Tage zuvor einen Mann im Internet kennen, der am Montagabend überraschend zu Besuch kam. Der ihr nicht näher bekannte Mann blieb über Nacht in der Nähe und trat am Dienstagmorgen der Frau wieder vor deren Wohnung gegenüber. Dort soll er die 31-Jährige geschlagen und gewürgt und unter Vorhalt eines Messers zum Geschlechtsverkehr in ihrer Wohnung genötigt haben. Im Anschluss sei der Mann geflüchtet.



Zwei Stunden später entdeckten Beamte der Polizeiinspektion Schweinfurt im Rahmen der Mitfahndung in Schweinfurt einen Mann, der auf die Personenbeschreibung passte. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die weitere polizeiliche Sachbearbeitung wurde von der Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der 28-Jährige am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete.



Der Tatverdächtige, dem Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird, wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt.