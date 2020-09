15.09.2020, PP Unterfranken



Tonnenschwere Maschinenteile von Steinbruch entwendet – Kripo bittet um Zeugenhinweise

HELMSTADT, LKR. WÜRZBURG. Unbekannte haben sich in einem Steinbruch an einer Arbeitsmaschine zu schaffen gemacht und Fahrzeugteile im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Insgesamt vier Fahrzeugteile hatten die Diebe auf dem Steinbruch-Gelände „Am Klettenberg“ von einer sogenannten „mobilen Brechanlage“ fachmännisch ausgebaut und entwendet. Die Zerkleinerungsmaschine war aufgrund eines Motorschadens bereits Mitte Mai 2020 dort abgestellt worden. Am vergangenen Montag bemerkte ein Firmenmitarbeiter den Diebstahl und verständigte die Polizei. Die Tatzeit könnte somit bereits einige Zeit zurückliegen. Aufgrund des enormen Gesamtgewichts des Diebesguts, das sich schätzungsweise auf zwei bis drei Tonnen belaufen dürfte, ist davon auszugehen, dass zum Ausbau bzw. zum Abtransport schweres Gerät verwendet wurde.



Wer möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.