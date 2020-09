15.09.2020, PP Unterfranken



Festnahme nach Sexualdelikt

MARKTBREIT, LKR. KITZINGEN. Am Montagmorgen drang ein Mann in eine Kabine einer öffentlichen Toilette ein und griff einer Frau an den Po und in den Schritt. Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg führten am frühen Montagabend zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Die Kripo sucht nun weitere Zeugen.

Gegen 09:30 Uhr befand sich eine 64-Jährige auf dem öffentlichen WC des Campingplatzes im Gebäude der dortigen Pizzeria in der Marktstefter Straße, als ein bis dahin unbekannter Mann die Kabinentüre öffnete und der Dame unvermittelt an das Gesäß und in den Schritt griff. Im Anschluss trat der Mann, der ca. 30 Jahre alt und zwischen 165cm und 175cm groß gewesen sein, kurze braune Haare, ein schwarz-graues Tarnfleck-Shirt und eine schwarze 3/4-Hose getragen haben soll, seine Flucht über einen kleinen Weg und die Segnitzer Brücke in Richtung Kitzingen an. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg führten letztlich auf die Spur eines 22-jährigen Tatverdächtigen, der noch am frühen Abend durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen wurde.

Die Kripo sucht indessen weitere Zeugen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder gar dem Täter auf dessen Flucht begegnet sind. Personen die derartige Hinweise geben können werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.