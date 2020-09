14.09.2020, PP Unterfranken



Einbruch in Bürogebäude – Tresor angegangen und Bargeld entwendet

EISINGEN, LKR. WÜRZBURG. Im Laufe des vergangenen Wochenendes brachen bislang Unbekannte in ein Verwaltungsgebäude einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung ein. Hier gingen die Täter einen Tresor an und entwendeten Bargeld. Die Kripo Würzburg führt die weiteren Ermittlungen.

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagabend verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zu dem Verwaltungsgebäude in der Pfarrer-Robert-Kümmert-Straße. Hier brachen die Täter Bürotüren und einen Tresor auf. Hieraus entwendeten diese Bargeld in vierstelliger Höhe. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf mehrere tausend Euro.



Die Kripo Würzburg übernahm noch vor Ort die weiteren Ermittlungen und hofft in diesem Zusammenhang auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder verdächtige Geräusche bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.