12.09.2020, PP Unterfranken



Brand in einer Lagerhalle - Schaden im vierstelligen Bereich

BERGTHEIM, LKR. WÜRZBURG. Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Freitagabend zu einem Brand in einer leerstehenden Lagerhalle gekommen. Der Feuerwehr gelang es schnell das Feuer in der Lagerhalle zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude zu verhindern. Wie es zu dem Brand kommen konnte ist nun Gegenstand der Ermittlungen, welche die Kripo Würzburg übernommen hat.

Ein Bahnreisender bemerkte gegen 19:30 Uhr vom Bahnhof Bergtheim aus die leichte Rauchentwicklung im Bereich der leerstehenden Lagerhalle in der Industriestraße und informierte die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr. Die regionalen Feuerwehren hatten den Brand schnell unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Der entstandene Sachschaden wird wohl im unteren vierstelligen Bereich liegen.



Aufgabe der Kripo Würzburg, die die weiteren Ermittlungen von der Polizeiinspektion Würzburg-Land übernommen hat, wird es nun sein die Brandursache und die genaue Schadenshöhe zu ermitteln.