Doppelhaushälfte in Vollbrand – niemand verletzt

OBERNBURG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstag eine Doppelhaushälfte in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand jedoch hoher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei Aschaffenburg geführt.

Gegen 13.00 Uhr verständigte die Integrierte Leitstelle am Bayerischen Untermain die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken über einen Brand in der Runde-Turm-Straße. Als die erste Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Obernburg am Einsatzort eintraf, stand eine Hälfte des Doppelhauses bereits im Vollbrand. Die Flammen griffen in der Folge auf den gesamten Dachstuhl des Wohngebäudes über.



Zur Brandbekämpfung waren insgesamt rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Obernburg, Niedernberg, Mömlingen, Elsenfeld und Wörth eingesetzt. Das Feuer ist inzwischen vollständig gelöscht.



Das Doppelhaus ist nach dem Brand vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Bürgermeister der Stadt Obernburg war selbst am Einsatzort, um bei Bedarf eine Notunterbringung der betroffenen Bewohner zu organisieren. Diese konnten jedoch bei Verwandten vorläufig unterkommen.



Die Sachschadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich liegen. Personen kamen nicht zum Schaden. Der Rettungsdienst war dennoch vorsorglich im Einsatz und kümmerte sich um die Betreuung der Hausbewohner.



Die Ortsdurchfahrt „Lindenstraße“ bleibt für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Der Verkehr wird von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet.