08.09.2020, PP Unterfranken



Motorradkontrolle am „Hambach“

Ebern/Untermerzbach, Lkrs. Haßberge: Am Sonntag führte die Polizeiinspektion Ebern, in dienststellenübergreifender Zusammenarbeit mit der unterfränkischen Motorrad-Kontrollgruppe, eine weitere Kontrolle von Motorradfahrern am „Hambach“ durch.

Die Serpentinenstrecke der Staatsstraße 2278 war in der Vergangenheit häufig aufgefallen, da es dort Unfälle und massive Beschwerden aus der Bevölkerung gab. Zur Kontrollzeit am Sonntagnachmittag waren sehr viele Motorradfahrer unterwegs, da das Wetter zum Ferienende nahezu perfekte Bedingungen bot. Überwiegend waren Tourenfahrer auf der Strecke unterwegs. Diese fielen vom Fahrstil her nicht negativ auf, genauso wenig wie bei der Kontrolle nach Veränderungen an ihren Maschinen. Auch die erforderlichen Dokumente hatten die Fahrer zumeist dabei.



Lediglich zwei „schwarze Schafe“ fielen bei der Kontrolle auf. An zwei Ducatis waren offene Kupplungsdeckel verbaut worden. Durch diese Veränderungen war die Betriebserlaubnis der Krafträder erloschen und beide Fahrer wurden zur Anzeige gebracht. Sie durften ihre Fahrt nicht fortsetzen und mussten die Maschinen an der Kontrollstelle abstellen.