Einbruch in Getränkemarkt - Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG/ZELLERAU. In der Nacht zu Dienstag drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Getränkemarktes ein und entwendete Zigaretten und Bargeld. Die Kripo übernahm die Ermittlungen und sucht nun Zeugen.

Gegen 02:00 Uhr stellten Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt am Dienstagmorgen ein gewaltsam geöffnetes Rolltor des Lagers eines Getränkemarktes in der Mainaustraße fest. Ein bislang Unbekannter drang in den Stunden zuvor über das Rolltor in die Lagerräume des Marktes ein. Er brach weitere Türen auf, um Zugang zu den restlichen Verkaufs- und Büroräumen zu erlangen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete der Einbrecher Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro und einige hundert Euro Bargeld. Dem Marktinhaber entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.