06.09.2020, PP Unterfranken



Metallteile im Maisfeld gefunden

RECHELDORF, LKR. HASSBERGE. Am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr wurde durch einen unbekannten Täter eine Metallstange, die mit einem Isolierungsrohr ummantelt war, an einem Maisstängel befestigt. Diese kam beim Maisernten in die Häckselmaschine. Glücklicherweise entstand hier bei dem Maishäcksler kein Schaden.

Das hieraus gewonnene Futter kann jedoch auf Grund der Metallteilchen nicht mehr verwendet werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Die Örtlichkeit war ein Maisfeld, etwa 100 Meter östlich der Windräder oberhalb von Untermerzbach.

Hinweise nimmt die Polizei Ebern unter der Tel. Nr. 09531/924-0 entgegen.