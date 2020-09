04.09.2020, PP Unterfranken



Verstärkung für die Unterfränkische Polizei - 70 neue Beamte treten ihren Dienst an





UNTERFRANKEN. Am Dienstag wurden 70 neue Beamtinnen und Beamten durch den unterfränkischen Polizeipräsidenten Gerhard Kallert im neuen Polizeiverband im Polizeipräsidium Unterfranken herzlich begrüßt. Im Gemeindezentrum der Heiligkreuzkirche, im Würzburger Stadtteil Zellerau, gab er ihnen für ihre Arbeit im neuen Dienstbereich einige hilfreiche Worte mit auf den Weg.

70 Neuzugänge treten ab sofort bei der Unterfränkischen Polizei in ihren verschiedenen Tätigkeiten ihren Dienst an. 28 Kolleginnen und Kollegen unterstützen dabei den Bereich Untermain, 23 den Bereich Main-Rhön und 19 den Bereich Mainfranken.

Insgesamt 38 Beamtinnen und Beamte wechselten vom Präsidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei nach Unterfranken. Des Weiteren kommen sechs Neuzugänge vom Polizeipräsidium München, sechs vom Polizeipräsidium Mittelfranken, vier vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, neun vom Polizeipräsidium Oberfranken, fünf vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord sowie ein Beamter vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd und ein Beamter vom Bayerischen Landeskriminalamt.



Zur Begrüßung waren neben dem Polizeipräsidenten auch die Leiterin der Abteilung PV 1, Frau Regierungsrätin Susanne Neubauer, der stellvertretende Personalratsvorsitzende Stefan Reitemeyer, sowie der stellvertretende Leiter des Präsidialbüros, Erster Polizeihauptkommissar Michael Koch, gekommen.



Die neuen Kolleginnen und Kollegen dürfen sich auf ein vielfältiges Aufgabenportfolio im unterfränkischen Polizeiverband freuen. Abschließend wünschte Polizeipräsident Gerhard Kallert noch allen neuen Kollegen ein gutes Eingewöhnen in ihren neuen Dienststellen, viel Freude bei der Ausübung des abwechslungsreichen Polizeiberufes, stets eine gesunde Rückkehr von den polizeilichen Einsätzen sowie für die berufliche und private Zukunft alles Gute.