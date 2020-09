04.09.2020, PP Unterfranken



Nach Brandstiftung an Streifenwagen - Ermittlungen der EKO „Bismarckturm“ - Belohnung von 2.000 Euro ausgelobt

WÜRZBURG / GROMBÜHL. Nach der Brandstiftung an einem Streifenwagen im Rahmen eines Einsatzes am 10.07.2020 ist die EKO „Bismarckturm“ weiter auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, wurde nun auch eine Belohnung in Höhe von 2.000,00 Euro ausgelobt*



Foto: Polizei

Wie bereits berichtet, ist es am 10.07.2020 im Rahmen eines Einsatzes der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt am Bismarckturm zu einer Brandstiftung an einem Streifenwagen gekommen. Das Übergreifen des Brandes auf das gesamte Fahrzeug konnte durch eine weitere Streife mit einem Feuerlöscher noch vor Eintreffen der Feuerwehr verhindert werden.



Die intensiven Ermittlungen nach einem Tatverdächtigen, die stets in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg durchgeführt werden, laufen weiterhin auf Hochtouren. Das Bayerische Landeskriminalamt hat nun eine Belohnung in Höhe von 2.000,00 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung des Täters führen*.

Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.

*Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat das Bayer. Landeskriminalamt eine Belohnung in Höhe von 2.000,00 Euro ausgelobt. Die Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und ist nicht für Personen bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Bereits erstellte Pressemeldung