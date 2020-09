03.09.2020, PP Unterfranken



Vier Flüchtlinge auf Ladefläche – Polizei ermittelt wegen Verdacht der Schleusung

EBERN, LKR. HASSBERGE. Am Montagmittag den 31.08.2020 haben zwei Lkw-Fahrer gemeinsam mit der Polizeiinspektion Ebern vier männliche Flüchtlinge auf der Ladefläche ihres Lkw gefunden.

Als die beiden Fahrer eines mazedonischen Lkws am Montag, gegen 14:10 Uhr, Stimmen aus ihrem Auflieger wahrnahmen, baten sie einen Angehörigen der Spedition die Polizei zu verständigen. Beim Eintreffen der Streife konnten im Inneren des Sattelaufliegers vier Personen festgestellt werden. Die Männer im Alter von 16, 18, 20, und 26 Jahren stammen laut eigenen Aussagen aus Afghanistan.



Nach Abschluss der Feststellung der Identitäten der Männer und erster polizeilicher Maßnahmen sind die Afghanen in die Aufnahmeeinrichtung in Geldersheim verbracht worden.



Gegen die beiden Fahrer wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verdacht der Schleusung eingeleitet. Derzeit wird von der Polizei Ebern überprüft, ob die Fahrer Kenntnis von ihren Passagieren hatten.