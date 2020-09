02.09.2020, PP Unterfranken



Audi fährt mit 180 Sachen auf der A 3 bei erlaubten 80

BIEBELRIED, LKR. KITZINGEN. Am Montagnachmittag fuhren Beamte der Autobahnpolizei hinter einem Pkw her, der bei erlaubten 80 km/h eine Geschwindigkeit von 180 auf dem Tacho hatte.

Gegen 17.30 Uhr fuhren Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried

mit ihrem zivilen Dienst-Pkw, der in der Lage ist „Geschwindigkeitssünder“ mit

Videotechnik aufzuzeichnen, auf der A 3 in Richtung Nürnberg. Auf Höhe der

Gemeinde Biebelried wurden sie dann von einem Audi überholt, bei dem die

Polizisten eine Geschwindigkeit von 180 km/h maßen.



In diesem Abschnitt der Autobahn ist die Geschwindigkeit bei Nässe

auf 80 km/h begrenzt ist. Nachdem zu dieser Zeit die Fahrbahn durch Regen so nass

war, dass sich sogar Pfützen auf der Straße befanden, blüht dem 34-jährigen Fahrer

aus dem Raum Ingolstadt nun ein Bußgeld von 600 EUR, zwei Punkte in Flensburg

und ein 3-monatiges Fahrverbot.