02.09.2020, PP Unterfranken



Geldautomat gesprengt – Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern – Zeugen gesucht

KIST, LKR. WÜRZBURG. Am frühen Mittwochmorgen haben Unbekannte einen Geldautomat gesprengt und dabei insbesondere ihre eigenen Leben gefährdet. Die Täter flüchteten offenbar mit einem schwarzen Audi. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.



Foto: Polizei

Kurz nach 03.00 Uhr war bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über eine Explosion in der Bankfiliale in der Oberen Dorfstraße in Kist eingegangen. Mindestens zwei Täter hatten dort offenbar mit Gas einen Geldautomaten gesprengt und Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet. Sie stiegen laut Zeugenangaben nach der Tat in einen schwarzen Audi Kombi und fuhren in Richtung Friedhof davon.



Die Polizei fahndete in der Folge mit einem Großaufgebot nach den flüchtigen Tätern. Neben zahlreichen Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Würzburg-Land und benachbarter Dienststellen war auch ein Polizeihubschrauber in die Fahndung mit eingebunden. Die eingeleiteten Maßnahmen führten bislang jedoch noch nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen.



Um nähere Erkenntnisse zu den Tätern und zum Fluchtfahrzeug zu erlangen, hofft die Kriminalpolizei Würzburg nun auch auf Hinweise von Personen, die eventuell Verdächtiges beobachtet haben:

Wer hat in der Nacht zum Mittwoch in Kist bzw. im Umfeld der Bank verdächtige Personen beobachtet?

Wer ist möglicherweise auf das Fluchtfahrzeug aufmerksam geworden, bei dem es sich um einen schwarzen Audi Kombi gehandelt haben soll, und kann möglicherweise nähere Angaben zum Fahrzeugtyp, zum Kennzeichen bzw. zur Besetzung machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.

