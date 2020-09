31.08.2020, PP Unterfranken



Scheune in Vollbrand – niemand verletzt

SULZTHAL, LKR. BAD KISSINGEN. Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Montagabend eine Scheune in Brand geraten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand jedoch hoher Sachschaden. Mit den Ermittlungen zur Brandursache ist die Kriminalpolizei Schweinfurt betraut.

Gegen 17.00 Uhr war bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über den Brand in der Hauptstraße in Sulzthal eingegangen. Als die erste Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Hammelburg am Einsatzort eintraf, brannte die Scheune bereits lichterloh. Die örtlichen Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot von rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Ihnen gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Die Scheune hingegen brannte vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden, der nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich liegen könnte.



Neben Polizei und Feuerwehr befanden sich das THW und vorsorglich auch der Rettungsdienst im Einsatz. Wie das Feuer entstanden ist, ist nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.