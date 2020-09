31.08.2020, PP Unterfranken



Polizei stellt größere Menge Rauschgift sicher – 23-Jähriger auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 31.08.2020



WÜRZBURG. In der Nacht zum Samstag haben Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bei einem 23-Jährigen eine größere Menge Amphetamin und andere Betäubungsmittel sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen den Tatverdächtigen inzwischen Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Gegen 01.00 Uhr führten die Beamten in der Gattingerstraße eine Personenkontrolle durch und entdeckten dabei bei einem 23-jährigen Würzburger mehrere Gramm Amphetamin, die verkaufsfertig portioniert und verpackt waren. Der Verdacht, dass der Beschuldigte mit Betäubungsmitteln Handel treibt, erhärtete sich bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung. Insgesamt fielen den Beamten rund 110 Gramm Amphetamin sowie geringe Mengen Haschisch, Marihuana, Ecstasy und MDMA in die Hände. Etwa 2.500 Euro, die mutmaßlich aus Drogengeschäften stammen, wurden ebenfalls sichergestellt.



Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernahm in der Folge die Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg. Auf deren Anordnung wurde der 23-Jährige am Samstagvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den Beschuldigten Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.