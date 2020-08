27.08.2020, PP Unterfranken



Werbeplakate beschmiert - Kripo sucht Zeugen

BAD NEUSTADT A.D. SAALE. Zwischen Dienstag und Mittwoch beschmierte ein bislang unbekannter Täter zwei Werbeplakate mit Parolen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Die Kripo bittet um Hinweise.

Am Mittwochmorgen wurden der Polizei in Bad Neustadt a.d. Saale Sachbeschädigungen an Werbeplakaten in der Franz-Marschall-Straße gemeldet. Ein bislang unbekannter Täter hatte tags zuvor mehrere antisemitische Parolen, Hakenkreuze und Runen auf Werbeplakate zweier Firmen an der Baustelle am Rhöngymnasium geschmiert. Den Inhabern entstand durch die Schmiererei ein Sachschaden von je 200 Euro.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.