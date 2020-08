26.08.2020, PP Unterfranken



Ermittlungserfolg bei Einbruchserie – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt



SCHWEINFURT. Einem 33-Jährigen werden mehrere Einbrüche in Garagen und Kellerabteile vorgeworfen, aus denen er hochwertige Fahrräder gestohlen haben soll. Nach der Festnahme des Mannes am Sonntagmorgen wurde dieser am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Beamte der Polizeiinspektion Schweinfurt konzentrierten ihre Ermittlungen in der letzten Woche auf eine Einbruchserie in der Innenstadt. Ein bislang unbekannter Täter drang gewaltsam in mehrere Garagen und Kellerabteile ein und entwendete hieraus hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro. Operative Maßnahmen der Ermittler führten am frühen Sonntagmorgen zur Festnahme eines Tatverdächtigen, der mit Einbruchswerkzeug in der Schützenstraße angetroffen wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der 33-Jährige am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen den Mann aus Schweinfurt wurde die Untersuchungshaft wegen besonders schweren Fall des Diebstahls von Fahrrädern angeordnet.



Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt, ob dem Tatverdächtigen weitere Taten zuzuschreiben sind. Der 33-Jährige sitzt bis zur Anklageerhebung in einer Justizvollzugsanstalt.