23.08.2020, PP Unterfranken



Einbruch in Gaststätte - Kripo sucht Zeugen

WÜRZBURG/INNENSTADT. In der Nacht zu Samstag drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in eine Gaststätte ein und entwendete Bargeld in dreistelliger Höhe. Die Kripo Würzburg ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden.

Zwischen Mitternacht und fünf Uhr morgens öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam die Eingangstüre zu einem Gastronomiebetrieb in der Juliuspromenade. Aus dem Inneren entwendete der Einbrecher einen Bedienungsgeldbeutel mit Wechselgeld. Im Anschluss trat der Unbekannte seine Flucht an. Neben dem Entwendungsschaden in dreistelliger Höhe hinterließ der Täter einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.