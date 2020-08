21.08.2020, PP Unterfranken



39-Jähriger mit rund 55 Gramm Rauschgift in der Unterhose unterwegs

SCHWEINFURT. Am Donnerstagabend stellte eine zivile Streife der Bundespolizei bei einem 39-Jährigen 55 Gramm Rauschgift sicher. Der Beschuldigte war in einem Zug auf dem Weg von Frankfurt über Würzburg in Richtung Schweinfurt unterwegs. Die Polizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen.

Eine zivile Streife der Bundespolizei nahm gegen 20.00 Uhr in einem Abteil eines Regionalzuges Richtung Schweinfurt einen starken Marihuanageruch wahr. Als die Beamten einen Fahrgast einer Kontrolle unterziehen wollten, fiel ihnen eine deutliche Wölbung in der Hose des Mannes auf. Daraufhin angesprochen übergab der Mann eine kleine Menge Marihuana. Da die Wölbung in der Hose noch immer zu sehen war, sollte der 39-Jährige genauer durchsucht werden. Auf dem Weg zur Zugtoilette griff sich der Mann aus dem Landkreis Schweinfurt, in seiner Vorstellung unbemerkt, in die Hose und zog ein weiteres Päckchen mit rund 50 Gramm Marihuana heraus, welches er auf einer Ablage deponierte. Der 39-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf die Dienststelle gebracht, wo man noch eine weitere kleine Menge Haschisch in seiner Unterhose fand.



Die Polizeiinspektion Schweinfurt übernahm nun die weiteren Ermittlungen gegen den Mann, der sich in einem Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten muss.