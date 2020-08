19.08.2020, PP Unterfranken



Rauschgift im Waschkeller versteckt - 23-Jähriger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt vom 19.08.2020



SCHWEINFURT. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde am Montag ein 23-Jähriger dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete. Diesem wird vorgeworfen, rund 800 Gramm Rauschgift in einer Waschmaschine versteckt zu haben.

Kurz vor 07:00 Uhr stieg einer Bewohnerin in einem Mehrfamilienhaus ein unangenehmer Duft in dem Waschkeller des Hauses in die Nase. Als die Frau dem Geruch auf den Grund gehen wollte, entdeckte sie eine größere Menge Rauschgift, welches in der Trommel einer Waschmaschine in der Waschküche versteckt war. Die Anwohnerin verständigte daraufhin die Polizei, die aus der Waschmaschine heraus rund 800 Gramm Marihuana sicherstellen konnte. Der Besitzer der Waschmaschine war schnell ermittelt und konnte wenige Minuten später in seiner Wohnung in dem Mehrparteienhaus festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der 23-Jährige noch am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt nun zu der Herkunft des Rauschgifts. Der 23-jährige Schweinfurter wurde im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt überstellt.