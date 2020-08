18.08.2020, PP Unterfranken



17-Jähriger nach 400 km mit Fahrrad gestoppt

SCHONUNGEN, LKR. SCHWEINFURT. Am Dienstag wurde gegen 00.30 Uhr ein Fahrradfahrer, welcher ohne Beleuchtung auf der Staatsstraße in Richtung Schonungen unterwegs war, von der Polizei angehalten. Bei dem Fahrradfahrer handelte es sich um einen 17-Jährigen aus dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz bei Brandenburg.

Nach einem längeren Gespräch gab der 17-Jährige an, dass er nach einem Streit mit seiner Familie seit dem 16.08. mit seinem Fahrrad zu einem Freund in Richtung Baden Württemberg unterwegs sei. Die Weiterfahrt wurde von den Beamten unterbunden und die Eltern verständigt.



Diese holten ihren Schützling in den frühen Morgenstunden bei der Polizeiinspektion Schweinfurt ab.