16.08.2020, PP Unterfranken



Laienhafte Reparatur endete in Detonation

KARLBURG, LKR. MAIN-SPESSART. Am späten Nachmittag des 15.08.2020 reparierte ein 25-jähriger Ortsansässiger mit seinem Freund ein Kleinkraftrad. Die Reparatur fand in seinem Hof in der Dorfmitte statt. In der Zeit als die Männer eine Pause machten, trat aus bislang unbekannter Ursache aus der Kraftstoffleitung etwa 1-2 Liter Benzin aus.

Dieses lief hierbei in den einen Meter entfernten Regenabfluss. Dort verdampfte das Benzin zu einem hochentzündlichen Benzin-Luft-Gemisch und verteilte sich in der angrenzenden Kanalisation der Karolingerstraße. Bei einem nachfolgenden Startversuch des Rollerbesitzers entzündete sich das ausgelaufene Benzin und brachte das Gemisch zur Entzündung, wodurch eine Explosion in der Kanalisation stattfand.



Durch die Detonation wurden insgesamt drei Kanaldeckel auf die Fahrbahn der Karolingerstraße geschleudert. Bei den umliegenden Häusern wurde durch den entstandenen Druck zudem das Abwasser über die Siphons zurück in die Wohnungen gedrückt. Der Druck war dermaßen stark, dass das Wasser der Toiletten im ersten Stockwerk noch bis an die Decke spritzte.



Die verständigten Freiwilligen Feuerwehren Karlstadt und Karlburg, welche sich mit 25 Einsatzkräften vor Ort befanden, führten im Nachgang Messungen in der Kanalisation nach weiterem entzündlichem Material durch. Nach etwa einstündiger Sperrung konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.



Glücklicherweise entstanden nach ersten Erkenntnissen lediglich Verunreinigungen in den Wohnhäusern. Zu Personenschäden kam es nicht. Gegen den Verursacher wird nun wegen der fahrlässigen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion ermittelt.