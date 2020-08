16.08.2020, PP Unterfranken



Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

ALBERTSHOFEN, LKR. KITZINGEN. Zwischen Mittwoch und Freitag sind Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingestiegen und haben Bargeld und Schmuck entwendet. Die Polizeiinspektion Kitzingen hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach sind die Unbekannten zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und Freitag, 11:30 Uhr, über ein Fenster in das Einfamilienhaus in der Friedrich-Hiller-Straße eingestiegen. Sie durchwühlten mehrere Räume und konnten mit Bargeld und Schmuck unerkannt flüchten. Der Sachschaden an dem Haus beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09321/1410 bei der Polizeiinspektion Kitzingen zu melden.