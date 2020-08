14.08.2020, PP Unterfranken



Marihuana im Gepäck auf der A 3 – 49-Jähriger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des PP Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 14.08.2020

BIEBELRIED, LKR. KITZINGEN. Am Mittwochmittag stellten Beamte der Würzburger Verkehrspolizei bei einem 49-Jährigen rund 800 Gramm Marihuana sicher. Der Beschuldigte war mit seinem Pkw auf dem Weg von Dortmund nach München. Nun führte sein Weg in eine Justizvollzugsanstalt, nachdem die Staatsanwaltschaft die Vorführung des Tatverdächtigen angeordnet und der Ermittlungsrichter am Amtsgericht einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erlassen hatte.

Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hatte sich gegen 12.15 Uhr entschlossen, einen auf der A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg fahrenden Suzuki Swift einer Kontrolle zu unterziehen. Der Pkw wurde an einer Tankstelle in Biebelried gestoppt und schon von Anfang an stieg den Polizisten der Geruch von Marihuana in die Nase. Der 49 Jahre alte Fahrer des Suzuki räumte schließlich ein, im Kofferraum eine größere Menge Betäubungsmittel mitzuführen. Die Beamten stellten rund 800 Gramm Marihuana in dem Fahrzeug sicher und nahmen den Beschuldigten vorläufig fest.



Da der in Dortmund wohnhafte Mann offenbar kurz vor Fahrtantritt auch selbst Drogen konsumiert hatte, führte ein Arzt bei der Dienststelle eine Blutentnahme bei dem Beschuldigten durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg blieb der 49-Jährige im Anschluss über Nacht in der Arrestzelle der Polizei und wurde am Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Der erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen den Beschuldigten. Die Kripo Würzburg hat mittlerweile die Sachbearbeitung des Falles übernommen und den 49-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.