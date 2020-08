14.08.2020, PP Unterfranken



Ladendiebin festgenommen - Große Menge Diebesgut in der Wohnung aufgefunden



Foto: Polizei

OCHSENFURT. LKR. WÜRZBURG. Am Mittwochvormittag wurde der Polizeiinspektion Ochsenfurt ein Ladendiebstahl in einem Fachgeschäft für Büroartikel, in der Klingentorpassage, mitgeteilt. Der Inhaber des Geschäftes konnte eine junge Frau dabei beobachten wie diese mit mehreren Spiel- und Schreibwaren das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Er verständigte umgehend die Polizei und nahm die Verfolgung auf. Kurze Zeit später konnte die Frau zusammen mit einer zivilen Streife der Polizeiinspektion Ochsenfurt in einem nahegelegenen Blumengeschäft festgenommen werden.

Die 33-jährige Frau aus dem Landkreis Würzburg war zum Tatzeitpunkt mit ihrem Kleinkind unterwegs. Sie hatte das Diebesgut im Einkaufswagen unter einer Babyliege (Babysafe) versteckt. Das Diebesgut von dem aktuellen Diebstahl hatte einen Wert von schätzungsweise 350 Euro.



Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich in dem Einkaufswagen weiteres Diebesgut befand. Dieses stammte von einem unweit entfernten Lebensmittelgroßmarkt.

Große Menge Diebesgut in der Wohnung aufgefunden



Da zu vermuten war, dass die Frau weiteres Diebesgut bei sich zu Hause hat, wurde eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt. Hierbei stießen die Beamten auf eine große Menge von neuwertigen und originalverpackten Artikeln. Größenteils handelte es sich um Spielsachen, Kinderkleidung, Deko-Artikel, Schulbedarf, Modeschmuck, Büchertaschen usw. Im Rahmen der ersten polizeilichen Vernehmung zeigte sich die 33-Jährige geständig und räumte die Diebstähle ein.



Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, verübte die Frau die Diebstähle bereits über einen längeren Zeitraum. Ein Großteil der Geschädigten konnte auch bereits ermittelt und verständigt werden. Die Polizei geht derzeit von mindestens fünfzehn betroffenen Geschäften aus. Zum Abtransport des Diebesgutes waren mehrere dienstliche VW-Busse erforderlich. Auch die Auswertung und Zuordnung der sichergestellten Gegenstände dauerte mehrere Stunden - ist aber bis dato noch nicht komplett abgeschlossen. Der Beuteschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.



Die weiteren Ermittlungen werden durch die PI Ochsenfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt.